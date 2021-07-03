أذربيجان تسلم أرمينيا 15 أسيرا مقابل خرائط لحقول الألغام

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن باكو سلمت يريفان 15 أسيرا أرمينيا، مقابل خرائط لحقول زرعت فيها يريفان 92 ألف لغم مضادة للدبابات والأفراد بمنطقة النزاع في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وساطة موسكو ساعدتها في الحصول على خرائط لحقول الألغام من أرمينيا تغطي مساحات في منطقتي فيزولي وزانجيلان في قرة باغ".

وأضافت: "تم الإفراج عن سجناء من أصل أرميني قضوا مدة عقوبتهم، وجرى تسليمهم لسلطات بلادهم".

واندلعت حرب دامية بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم قره باغ العام الماضي، استمرت حتى إعلان وقف إطلاق النار بوساطة روسيا، التي نشرت قوات لحفظ السلام وفصل القوات بين البلدين.

المصدر: "رويترز"