المكسيك.. 155 وفاة و6228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 155 وفاة و6228 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 233580، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات سجل مليونين و537457.

وقالت الحكومة إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير".

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المؤكد.

المصدر: "رويترز"