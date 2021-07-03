مقتل 23 شخصا باشتباكات عنيفة في أفغانستان

قال ضابط جيش في مقاطعة بدخشان شمالي أفغانستان، إن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" اندلعت في المقاطعة ما أسفر عن مقتل 20 من مسلحي الحركة وثلاثة جنود.

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وأكد النقيب عبد الرزاق وهو ضابط في مقاطعة بدخشان في تصريح أن "إجمالي 20 من متمردي طالبان وثلاثة جنود قتلوا في مقاطعة بدخشان خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف الضابط أن 10 من المسلحين أصيبوا بجانب 5 من أفراد الأمن.

وفي الوقت نفسه، قال بعض السكان المحليين الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن "متمردي طالبان سيطروا على مناطق تاجاب وكيشيم وطاشكان وشهري بوزرج بالمقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومع ذلك أنكر المتحدث باسم حكومة مقاطعة بدخشان، نيك محمد نزاري، في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا" سقوط هذه المناطق تحت سيطرة حركة "طالبان" قائلا إن القتال مستمر.

وكثفت حركة "طالبان" من أنشطتها منذ بداية انسحاب القوات التي تتولى الولايات المتحدة قيادتها من أفغانستان بداية من أول مايو.

المصدر: "شينخوا"