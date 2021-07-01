أفغانستان.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة

سقط عدد من القتلى والجرحى، اليوم الخميس، بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة الأفغانية بولاية هرات غربي البلاد.

وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، حذر في تصريح قبل أيام حركة "طالبان" الأفغانية من شن ضربات جوية ضدها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال إن الأمن في أفغانستان يتدهور بسبب الخسارة السريعة للمناطق في جميع أنحاء البلاد لصالح حركة "طالبان".

المصدر: RT