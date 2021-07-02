متحدث أوروبي: سنطلب تفسيرات من ليبيا حول حادثة إطلاق نار على قارب مهاجرين

أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيرا من السلطات في العاصمة الليبية طرابلس بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي.

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وجاء هذا الموقف تعليقا على قيام منظمة "سي ووتش" وهي هيئة غير حكومية ألمانية بنشر صور جوية تظهر قيام عناصر من خفر السواحل الليبي وهم يطلقون النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه.

وأشارت المنظمة إلى أن الحادث وقع أمس في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بمالطا وأن قارب المهاجرين قد نجح أخيرا في الرسو في ميناء لامبيدوزا الإيطالي بعد أن ابتعد الليبيون عنه.

وأقر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يجري تحليلا للصور وتحقيقا معمقا في الحادث.

وأضاف بيتر ستانو قائلا: "بالفعل ما حدث أمر مقلق لنا ولذلك سنطلب تفسيرات وتوضيحات من شركائنا الليبيين حول الأمر".

وتتعرض المؤسسات الأوروبية لانتقادات كثيرة بسبب استمرار تعاونها مع السلطات الليبية في الوقت الذي تواصل الأخيرة "انتهاكاتها الخطيرة لحقوق المهاجرين" حسب وصف منظمات غير حكومية.

لكن هذا الحادث حسب مصدر أوروبي مطلع "لن يدفع المؤسسات الأوروبية إلى وضع تعاونها مع السلطات الليبية موضع الشك".

المصدر: وكالة "آكي"