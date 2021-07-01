بالفيديو.. خفر السواحل الليبية يطارد زورق المهاجرين ويطلق النار عليه

انتقدت مجموعة "سي ووتش" غير الربحية خفر السواحل الليبي الخميس بعد قيام السلطات البحرية الليبية بما وصفته بمطاردة زورق مهاجرين مزدحم وإطلاق النار باتجاهه.

وحسب ممثلي المجموعة، كان خفر السواحل الليبي يحاول منع الزورق من عبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا.

وفي اللقطات التي تم تصويرها من الطائرة، شوهد قارب بمحرك صغير وما لا يقل عن عشرين شخصا على متنه، وتتبعه سفينة خفر السواحل الليبي بسرعة عالية. وأثناء المطاردة التي حدثت في المياه الدولية لمالطا يظهر رجال يرتدون الزي العسكري على متن السفينة الليبية وهم يطلقون النار مرتين على الأقل باتجاه القارب.

وأبلغت Sea-Watch الليبيبن عبر الراديو أنهم يعرضون حياة الأشخاص على متن القارب للخطر وحثتهم على التوقف عن إطلاق النار.

ووردت لاحقا تقارير عن وصول القارب إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية صباح الخميس. ولم يصدر تعليق فوري حول الحادث من ليبيا أو مالطا أو السلطات في لامبيدوزا.

المصدر: أ.ب. + Sea-Watch