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ألبانيا تشتبه بتجسس مواطنين روسيين و5 تشيكيين على تدريبات للناتو

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ألبانيا تشتبه بتجسس مواطنين روسيين و5 تشيكيين على تدريبات للناتو
AFP GENT SHKULLAKU
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بدأت النيابة العامة في ألبانيا التحقيق في "تجسس مواطنين روسيين و5 من مواطني التشيك" على تدريبات "Defender Europe 21" العسكرية للناتو.

وقدمت الشرطة الألبانية للنيابة العامة وثائق للتحقيق مع غيورغي بودانوف وفلاديسلاف تشيركاسوف، اللذين يقال إنهما "مواطنان روسيان وزارا البلاد أثناء تدريبات الناتو في مايو ويونيو الماضيين، ويشتبه بجمعهما معلومات" عن الناتو.

أمام المواطنون التشيك، فيقال إنهم "دخلوا أراضي ألبانيا في 1 مايو، قبل انطلاق التدريبات، وأمضوا 10 أيام هناك وقاموا بجولات بالقرب من قواعد عسكرية وتوقفوا عندها والتقطوا صورا للعسكريين المشاركين في التدريبات".

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب الروسي على هذه الاتهامات بعد.

المصدر: نوفوستي

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