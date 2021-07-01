في سادس حادثة تشهدها الولايات المتحدة هذا العام.. وفاة طفل اختناقا بعدما تركه أبوه في السيارة

أعلنت الشرطة الأمريكية أن طفلا في الثالثة من عمره توفي اختناقا جراء الحر، بعد أن ترك في سيارة في سبارتان بورغ بولاية ساوث كارولينا.

وقالت شرطة سبارتان بورغ إن "ولي أمر الطفل أخبر بأنه ترك ابنه بالخطأ في السيارة".

وقال روستي كليفينغر الطبيب الشرعي في مقاطعة سبارتن برغ، إن "التشريح الأولي للجثة يوضح أن الصبي مات بسبب الحر".

وقالت منظمة Kids and Car Safety إن الحادث كان السادس من نوعه في البلاد هذا العام.

المصدر: ABCNEWS