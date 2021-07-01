خفر السواحل التركي ينقذ 14 مهاجرا تعطل قاربهم
Reuters
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أنقذت فرق خفر السواحل التركي 14 مهاجرا مخالفا قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن مهاجرين طلبوا المساعدة بعد تعطل محرك قاربهم المطاطي قبالة سواحل منطقة أورتجا في الولاية.
وانتقلت الفرق على الفور إلى الموقع وأنقذت 14 مهاجرا غير نظاميا كانوا على متن القارب ونقلتهم إلى البر الرئيسي.
وعقب ذلك نقلت الفرق المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية لإتمام الإجراءات الرسمية.
المصدر: الأناضول