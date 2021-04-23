خفر السواحل التركي ينقذ 23 طالب لجوء قبالة سواحل إزمير

أنقذت فرق خفر السواحل التركية 23 طالب لجوء قبالة سواحل إزمير غربي البلاد، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن مصادر أمنية بأن "قيادة خفر السواحل تلقت بلاغا بوجود طالبي لجوء عالقين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء فوتشا بإزمير".

وأضافت، أن "فرق خفر السواحل توجهت إلى المكان، وأنقذت العالقين الذين أجبرتهم اليونان على العودة إلى مياه تركيا الإقليمية"، فيما لم تحدد وسائل الإعلام جنسيات طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم.

المصدر: "الأناضول"