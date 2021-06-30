مجلس النواب الأمريكي يصادق على تشكيل لجنة للتحقيق في اقتحام الكونغرس

صادق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مبادرة لتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في أحداث اقتحام مجمع الكابيتول يوم 6 يناير.

إقرأ المزيد

وصوت 222 عضوا في مجلس النواب لصالح إقرار مشروع القانون، بينما عارضه 190 مشرعا.

وكان بين داعمي الوثيقة عضوان فقط من الحزب الجمهوري، بينما ينتمي الآخرون من مؤيدي التشريع إلى الحزب الديمقراطي.

واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم متظاهر قتل برصاص قوات الأمن، ورجل شرطة، و3 أشخاص آخرين فارقوا الحياة بسبب "حالات طوارئ طبية".

وعلى خلفية هذه التطورات أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب مع اتهامه بالتحريض على العنف، لكنها لم تنجح.

المصدر: وكالات