الرئيس الإسرائيلي مخاطبا محمود عباس: تعال ننسى الماضي

وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الولايات المتحدة.

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وفي رسالته للرئيس الفلسطيني، قال رؤوفين ريفلين: "كان لدينا صراع على مدار 100 عام، لكن يجب أن ننسى مرة واحدة وإلى الأبد الماضي".

وأضاف: "تعال ننسى الماضي ونتحدث عن المستقبل، وكيف سنعيش سوية، يوجد لدينا الكثير مما نتحدث عنه".

هذا وأشار الرئيس الإسرائيلي خلال اجتماعه مع غوتيريش إلى أنه "يجب على التحيز ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة أن يتوقف"، وتابع: "الشرق الأوسط يحتاج إلى بناء ثقة بين الشعوب..السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن يتم التوصل إليه بواسطة قرارات معادية لإسرائيل او لجان تحقيق".

المصدر: "I24NEWS"