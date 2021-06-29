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ريفلين يعبر عن ارتياحه لتصريحات بايدن بشأن إيران

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ريفلين يعبر عن ارتياحه لتصريحات بايدن بشأن إيران
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن ارتياحه لتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وخلال لقائه مع بايدن، وصف الرئيس الإسرائيلي العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها "ممتازة"، مضيفا أن إسرائيل "ليس لها صديق أكبر" من الولايات المتحدة.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن ريفلين كان يسعى للتقليل من أهمية الخلافات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إيران وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

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وقال ريفلين: "نحن أحيانا نبحث الأمور ونتفق على أنه لا يجب علينا الاتفاق على كل شيء"، دون أن يذكر إيران في هذا السياق.

وأضاف أن إسرائيل تعلق آمالها على بايدن، معتبرا أن إعلانه "يسمح للإسرائيليين بالفهم أن لدينا صديق عظيم في البيت الأبيض".

يذكر أن هذه هي آخر زيارة لرؤوفين ريفلين إلى الولايات المتحدة بصفة الرئيس الإسرائيلي، حيث من المقرر أن يترك منصبه في 7 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

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