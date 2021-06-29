إيرلندا تسمح باستخدام "أسترازينيكا" لجميع الكبار وتخفض الفترة بين الجرعتين

رفعت إيرلندا القيود على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" في تطعيم البالغين وحتى عمر 50 عاما ضد كورونا وخفضت الفترة الموصى بها بين الجرعتين من ثمانية إلى أربعة أسابيع.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء، إن القيود على استخدام لقاح شركة "جونسون اند جونسون" لمن هم أقل من 50 عاما رفعت أيضا.

وقيدت إيرلندا استخدام كل من اللقاحين في أبريل بسبب مخاوف من حالات تجلط دموي حدثت لشباب بعد تلقي اللقاح.

وأشار مسؤولون في الحكومة خلال الأيام الماضية إلى أن المخاوف من سلالة "دلتا" الأسرع انتشارا تسببت في تغيير تقييم مخاطر استخدام اللقاحين.

وقالت الحكومة إن من هم أقل من 50 عاما أمامهم اختيار لقاح شركة "فايزر" أو لقاح شركة "موديرنا" اللذين لم يرتبطا بأعراض جانبية مماثلة لكنهم ربما ينتظرون فترة أطول قبل الحصول على التطعيم.

المصدر: "رويترز"