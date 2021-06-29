لندن والأمم المتحدة ستسهلان تلقيح المشاركين في مؤتمر المناخ

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمناخ اليوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية والأمم المتحدة ستسهلان التلقيح ضد كوفيد-19 للمشاركين في مؤتمر المناخ المقرر عقده مطلع نوفمبر في غلاسكو.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: "توصي الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ بأن يكون جميع المشاركين أنهوا عملية التلقيح بالكامل.. وتقدم اللقاحات للمشاركين والمراقبين والصحافيين المعتمدين الذين لم يتم تطعيمهم بعد ولا يمكنهم الحصول على اللقاح في الوقت المناسب أو بوسائل أخرى".

وأضافت الأمم المتحدة أنه يجب تقديم هذا الطلب قبل 23 يوليو في الوقت نفسه مع طلب الاعتماد، والإعلان عن هذه المبادرة "مستقل عن القرار بشأن الشكل الدقيق لمؤتمر المناخ الذي سيعلن عنه في الأسابيع المقبلة".

ولطالما أكدت لندن أنها ترغب في تأجيل هذا المؤتمر لمدة عام بسبب الوباء، على أن يعقد في المواعيد المحددة (من 1 إلى 12 نوفمبر 2021)، مع الإصرار على ضمان الأمن الصحي للمشاركين والسكان المحليين.

وقالت باتريسيا إسبينوزا المسؤولة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة: "سنتعاون بشكل وثيق مع الحكومة البريطانية لضمان تنفيذ اقتراح التطعيم بطريقة شاملة وشفافة ومنصفة".

المصدر: "أ ف ب"