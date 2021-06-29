"رويترز": الحكام السابقون لإقليم تيغراي الإثيوبي يعلنون عودة العاصمة ميكيلي بشكل كامل إلى سيطرتهم

أفاد الحكام السابقون لإقليم تيغراي الإثيوبي بأنهم أجروا عمليات "تطهير" ضد قواات الحكومية الإثيوبية المنسحبة من العاصمة الإقليمية ميكيلي، وأن المدينة عادت "بنسبة 100%" إلى سيطرتهم.

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وقال المتحدث باسم جبهة "تحرير شعب تيغراي"، جيتاشيو رضا، لوكالة "رويترز" عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، صباح اليوم الثلاثاء: "قبل 25 دقيقة انتهت المشاركة النشطة في ميكيلي".

وأضاف: "قواتنا لا تزال في مطاردة حثيثة في الجنوب والشرق"، مع القوات الحكومية.

المصدر: "رويترز"