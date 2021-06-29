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"رويترز": الحكام السابقون لإقليم تيغراي الإثيوبي يعلنون عودة العاصمة ميكيلي بشكل كامل إلى سيطرتهم

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Reuters BAZ RATNER
جنود إثيوبيون
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أفاد الحكام السابقون لإقليم تيغراي الإثيوبي بأنهم أجروا عمليات "تطهير" ضد قواات الحكومية الإثيوبية المنسحبة من العاصمة الإقليمية ميكيلي، وأن المدينة عادت "بنسبة 100%" إلى سيطرتهم.

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وقال المتحدث باسم جبهة "تحرير شعب تيغراي"، جيتاشيو رضا، لوكالة "رويترز" عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، صباح اليوم الثلاثاء: "قبل 25 دقيقة انتهت المشاركة النشطة في ميكيلي".

وأضاف: "قواتنا لا تزال في مطاردة حثيثة في الجنوب والشرق"، مع القوات الحكومية.

المصدر: "رويترز"

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