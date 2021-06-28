"بلومبيرغ": قوات المتمردين تدخل عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن قوات للمتمردين دخلت عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إن مقاتلين موالين لـ"قوات دفاع تيغراي" المنشقة دخلوا مدينة ميكيلي بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكام تيغراي السابقين إن مدينة ميكيلي "صارت تحت سيطرتنا"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سكان في ميكيلي إن الجنود الإثيوبيين يغادرون المدينة.

وكانت الإدارة المؤقتة في منطقة تيغراي طلبت من الحكومة الفيدرالية وقف إطلاق النار للسماح بإيصال المساعدات بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الحرب.

واندلع القتال في تيغري أوائل نوفمبر المنصرم بعد أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي بالتوغل في المنطقة الشمالية ردا على هجوم على قاعدة للجيش الاتحادي.

المصدر: وكالات