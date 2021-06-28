"اليونيسف" تتهم القوات الإثيوبية باستهداف مكتبها في تيغراي

اتهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" القوات الحكومية الإثيوبية باستهداف مكتبها في إقليم تيغراي.

وقالت المنظمة الأممية في بيان إن "القوات الإثيوبية فككت معدات الأقمار الصناعية في مكتب اليونيسف في منطقة تيغراي في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وحصانات المنظمة العالمية".

وفي وقت سابق اليوم دخلت القوات المتمردة في إثيوبيا، مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن قوات المتمردين دخلت، ظهر اليوم، عاصمة تيغراي، مما "يمثل انتكاسة لجهود آبي أحمد لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الفيدرالية".

المصدر: "رويترز"