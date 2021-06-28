هولندا.. أطباء الأطفال يدعون لتطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا

أعلنت جمعية أطباء الأطفال في هولندا أنها تؤيد تطعيم جميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ضد فيروس كورونا، وذلك بسبب انتشار نسخة "دلتا" من الفيروس.

وفي وقت سابق امتنعت الجمعية عن إصدار أي توصيات بهذا الصدد، حيث اعتبرت أن مخاطر فيروس كورونا على المراهقين منخفضة.

والآن يعتقد الخبراء أنه من الضروري تطعيم المراهقين، مشيرين إلى أن ذلك مرتبط بانتشار نسخة "دلتا" التي تعتبر معدية أكثر.

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وقالت رئيسة جمعية أطباء الأطفال الهولندية كارولي إيلي في تصريح لشركة التلفزيون والإذاعة الوطنية إن "حساباتنا الأخيرة تشير إلى أنه إن لم يتم تطعيم المراهقين، فإن عدد الإصابات سيزداد كثيرا بعد موسم الصيف، وفي حال تطعيم المراهقين سيكون الارتفاع أقل بكثير".

وكان القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغيه قد أعرب عن تأييده لتطعيم المراهقين. وتخطط السلطات الهولندية اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد الاطلاع على توصيات الخبراء.

المصدر: "تاس"