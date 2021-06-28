إيطاليا ترصد أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 17 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في أقل حصيلة منذ يوم 17 أغسطس 2020، مع رصد 28 وفاة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 389، مقابل 838 السبت و782 الأحد، ليصل العدد العام إلى مستوى 4258456 حالة، بينها 54682 نشطة.

وتمثل حصيلة اليوم اقل مستوى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 17 أغسطس 2020 حينما بلغ هذا المؤشر 320 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 28 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 40 السبت و14 الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127500 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4076274 شخصا، بعد رصد 2839 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT