كورونا.. إسرائيل تطلب من المسافرين التعهد بعدم السفر إلى البلدان الموضوعة على القائمة السوداء

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المسافرين الذين يغادرون اعتبارا من يوم الثلاثاء عليهم التعهد بعدم التوجه إلى البلدان الموضوعة على القائمة السوداء والتي ينتشر فيها فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن القرار الذي أعلنته وزارة الصحة اليوم الاثنين، سيطبق على الإسرائيليين والمقيمين الذين يبلغون من العمر 16 عاما وما فوق، وسيكون عليهم التوقيع على نموذج قبل 24 ساعة من المغادرة.

والدول التي يمنع الإسرائيليون حاليا من السفر إليها بناء على أوامر وزارة الصحة هي، الأرجنتين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك وروسيا وأوغندا وأوروغواي والإمارات العربية المتحدة وسيشيل وإثيوبيا وبوليفيا وناميبيا وباراغواي وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وتونس، بينما أزيلت النيبال وجزر المالديف من القائمة.

وقرر مجلس الوزراء يوم أمس الأحد، تغريم أي شخص يسافر إلى تلك الدول الست بـ5000 شيكل (1500 دولار).

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"