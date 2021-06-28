نفتالي بينيت يناشد الإسرائيليين أخذ الكميات المتبقية من مطعوم كورونا قبل أن تنتهي صلاحيتها

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، رسالة إلى المراهقين الإسرائيليين، بهدف دعوتهم لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الموجودة، قبل أن تنتهي صلاحيتها.

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وفي رسالته، قال نفتالي بينيت: "أيها الشابات والشبان الأعزاء..أطلب منكم أن تذهبوا اليوم وتتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا..التطعيم سيحافظ على صحتكم وسيجعل بامكانكم التمتع بعطلة الصيف الكبيرة".

وأضاف بينيت: "أنظروا.. طفرة "دلتا" الجديدة المتحورة عن كورونا تعصف بالعالم، وهي تتنقل بسرعة من شخص لشخص وتصيب أناسا لم يتلقوا التطعيم، أي أنتم المراهقين. وهناك كمية كافية من اللقاحات للجميع، ولكن هناك مشكلة.. صلاحيتها ستنتهي قريبا، وحينها لن تكون لدينا كمية كافية من الجرعات للجميع، بمعنى أن هناك فترة زمنية قصيرة تمتد 11 يوما فقط، ونحن نسابق الوقت".

وأكمل: "الموعد الأخير حيث سيكون بالإمكان تلقي الجرعة الأولى من اللقاح هو التاسع من يوليو/ تموز، وثلاثة أسابيع بعد ذلك ستتلقون الجرعة الثانية، وعندئذ ستنتهي صلاحية الجرعات التي توجد في مخازننا..لذا أدعو الأهالي، وأدعو جميع الشابات والشبان الذين يستطيعون تلقي التطعيم، اذهبوا الآن لتلقي التطعيم، قبل ألا تستطيعوا ذلك".

وأردف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "أعلم كم تريدون أن تتسلوا في الصيف وستستطيعون القيام بذلك..لدي أربعة أطفال، وهم يبلغون أعماركم بالذات، وهم أيضا يريدون أن يتسلوا هذا الصيف".

وتابع: "لا نريد فرض أية قيود على أحد..ليس على إقامة الحفلات، وليس على الخروج إلى نزهات، ولا نريد تحديد كابسولات..لا نريد شيئا من هذا القبيل، ولكن من أجل القيام بذلك عليكم التحدث مع أهاليكم وأن تذهبوا لتلقي التطعيم كي يكون لنا صيفا عظيما بدون إغلاقات وقيود..أثق فيكم".

المصدر: RT