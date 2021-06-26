زاخاروفا: تدريبات الناتو في أوكرانيا استفزاز هدفه استمرار زعزعة الاستقرار في المنطقة

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التدريبات المشتركة بين أوكرانيا وحلف الناتو "استفزاز" يراد منه تكريس حالة عدم الاستقرار بطول حدود أوكرانيا مع روسيا.

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وفي تصريحات صحفية قالت زاخاروفا اليوم السبت: "نرى بوضوح أن لهذه التدريبات هدفين كبيرين. أولاهما هي دوامة حالة عدم الاستقرار بطول الحدود الروسية. إنه استفزاز بهدف دفعنا إلى رد والرد لا بد منه لأننا دولة سيادية ذات حدود سيادية.. وتقديم هذا الرد بإلحاح على أنه أعمال عدوانية ليس سوى ممارسة استفزازية".

وتابعت: "أما الهدف الثاني فهو نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة والعتاد إلى أوكرانيا وتركها هناك".

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن هناك سبعة تدريبات تجريها دول الناتو "في أراضي هذه الدولة" خلال العام الجاري.

المصدر: "نوفوستي"