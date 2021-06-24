لافروف: الناتو يرفض إجراء اتصالات مع روسيا عبر القنوات العسكرية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر موسكو الدولي للأمن، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرفض إجراء اتصالات مع موسكو عبر القنوات العسكرية.

وفي إشارة إلى قمة الناتو الأخيرة في بروكسل، قال لافروف إن تصرفات الناتو المستمرة التي يسعى من خلالها لاحتواء روسيا، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية في أوروبا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد أكد الحلف مرة أخرى عدم قدرته على تجاوز الواقع الذي اخترعه بنفسه، وعلى تخيل استراتيجيي الناتو مرة أخرى أن إجراءات روسيا عدوانية".

وأوضح لافروف أن مقترحات موسكو البناءة لتقليص الخطر العسكري على طول خط التماس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "لا تزال مطروحة على الطاولة" منذ ما يقرب من عامين.

المصدر: تاس