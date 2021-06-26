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وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد أيام من "فضيحة القبلة"

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وزير الصحة البريطاني يستقيل بعد أيام من
Reuters KTS
وزير الصحة البريطاني المستقيل مات هانكوك
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أفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم استقالته، اليوم السبت، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ"فضيحة القبلة".

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واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر صور له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه "خذل الناس" بعد نشر صور له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: "أنا آسف جدا".

وتابع: "اعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا".

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن صور هانكوك وكولادانجيلو المتزوجة أيضا، التقطت في مقر وزارة الصحة بلندن يوم 6 مايو حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أي خلال ساعات العمل، وقبل أسبوعين من رفع الحظر المفروض على المعانقة بين الأفراد.

المصدر: وكالات

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