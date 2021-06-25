بعد تقبيله مساعدته.. وزير بريطاني يعتذر لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي

اعترف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر صور له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال هانكوك إنه "خذل الناس" بعد نشر صور له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: "أنا آسف جدا".

وقال هانكوك: "اعترف بأنني خرقت إرشادات التباعد الاجتماعي في هذه الظروف. لقد خذلت الناس وأنا آسف جدا"، مضيفا: "ما زلت مركزا على العمل لإخراج البلاد من هذا الوباء، وسأكون ممتنا للحفاظ على خصوصية عائلتي في هذه المسألة الشخصية".

وقد حث حزب العمال المعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون على إقالة هانكوك، ووصف موقفه بأنه "لا يمكن الدفاع عنه".

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن صور هانكوك وكولادانجيلو المتزوجة أيضا، التقطت في مقر وزارة الصحة بلندن يوم 6 مايو حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، أي خلال ساعات العمل، وقبل أسبوعين من رفع الحظر المفروض على المعانقة بين الأفراد.

المصدر: BBC