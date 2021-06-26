رئيس وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي ربما لن يسجل "سبوتنيك V" الروسي

رجح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إمكانية عدم تسجيل السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي أبدا لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال دراغي، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة في أعقاب القمة الأوروبية في بروكسل: "ركزنا على أنواع اللقاحات المختلفة المستخدمة، وكانت النتيجة أن لقاح "سبوتنيك" الروسي لم ينجح بعد في الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، وربما لن يحصل عليها أبدا".

كما استبعد رئيس الحكومة الإيطالية تسجيل اللقاحات الصينية في الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها "ليست ملائمة"، مستشهدا بتجربة تشيلي في استخدامها بمكافحة الجائحة.

ولم يكشف دراغي سبب عرقلة عملية اعتماد "سبوتنيك V" من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ونفى الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في وقت سابق من الشهر الجاري صحة الأنباء عن إرجاء موعد تسجيل "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي حتى سبتمبر، أو حتى أواخر العام الجاري.

وسبق أن وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة Adienne Pharma & Biotech السويسرية في مارس الماضي عقدا بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في إيطاليا.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج اللقاح الروسي في إيطاليا اعتبارا من يوليو القادم وإنتاج 10 ملايين جرعة حتى نهاية العام الجاري.

وكانت هنغاريا (المجر) وسلوفاكيا ومقدونيا الشمالية قد اعتمدت "سبوتنيك V"، دون انتظار تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

المصدر: "آكي"