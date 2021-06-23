 
مباشر

"فاينانشال تايمز": أمريكا والصين تبحثان عقد اجتماع لوزيري الخارجية

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qohr

أفادت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، بأن الصين والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
بكين تتهم مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي بالابتزاز
بكين تتهم مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي بالابتزاز

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن "واشنطن وبكين تبحثان عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إيطاليا الأسبوع المقبل".

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الحكومة الصينية كذلك بأنها ترغب في أن تقوم ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية بزيارة الصين خلال فصل الصيف.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا