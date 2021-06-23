"فاينانشال تايمز": أمريكا والصين تبحثان عقد اجتماع لوزيري الخارجية

أفادت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، بأن الصين والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماع لوزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل.

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وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن "واشنطن وبكين تبحثان عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إيطاليا الأسبوع المقبل".

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الحكومة الصينية كذلك بأنها ترغب في أن تقوم ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية بزيارة الصين خلال فصل الصيف.

المصدر: رويترز