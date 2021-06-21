بكين تتهم مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي بالابتزاز

قال تشاو ليجيان المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن بكين تعتبر، ابتزازا وتهديدا، مزاعم واشنطن بأن الصين قد تصبح معزولة إذا لم توافق على إجراء تحقيق دولي آخر حول منشأ فيروس كورونا.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "هذه التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي، هي ابتزاز صريح وتهديد واضح. وتعرب الصين عن الاستياء الشديد وتعارض بحزم مثل هذه المطالب ولن نقبل بها أبدا".

ووفقا له، اتخذت الصين منذ بداية الوباء، موقفا منفتحا وشفافا، وشاركت الدول الأخرى دون قيد أو شرط بتجربتها في الوقاية من الوباء ومكافحته، وبكيفية تشخيص المرض وعلاجه.

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كما أشار تشاو ليجيان إلى أن الصين استضافت خبراء منظمة الصحة العالمية مرتين.

وتابع المتحدث الصيني: "الزعم بأن الصين ترفض التحقيق في تتبع أصول فيروس كورونا، لا أساس لها من الصحة تماما، والادعاءات بأن الصين ستجد نفسها في عزلة دولية هي محاولة تخويف أشد".

ونوه بأن اكتشاف أصل هذا الفيروس، هو مهمة علمية يجب أن يعمل فيها علماء في جميع أنحاء العالم، ولا يجوز بتاتا تسييس هذا الموضوع.

في وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، إن الصين ستقع في عزلة إذا لم تسمح للخبراء الدوليين، بالحضور لدراسة ظروف ظهور فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي