حرمان ولاية إثيوبية من التصويت بسبب نقص استمارات الاقتراع

قالت رئيسة مجلس الانتخابات في إثيوبيا إن الانتخابات الوطنية لم تجر في ولاية سيداما بسبب نقص استمارات الاقتراع، مما يعني أن أربع مناطق من أصل 10 مناطق في البلاد لم تشهد انتخابات.

وأضافت برتكان مديقسا رئيسة لجنة الانتخابات في إثيوبيا أن شكاوى المعارضة من حدوث مخالفات في منطقتين تهدد بتشويه صورة الانتخابات، مشيرة إلى أن عدة أحزاب معارضة شكت من تعرض ممثليها للضرب ومصادرة شاراتهم في إقليمين.

وقال زعيم المعارضة برهانو نيجا إن حزبه "المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية" قدم 207 شكاوى.

وأضاف أن مسؤولين محليين وميليشيات منعوا المراقبين من دخول مراكز انتخاب كثيرة في إقليم أمهرة وفي إقليم الأمم الجنوبي.

وقالت برتكان: "سيعرض هذا مصداقية الانتخابات ونتيجتها للخطر... على المسؤولين المحليين وأفراد إنفاذ القانون اتخاذ إجراءات تصحيحية على الفور".

لكن عملية التصويت جرت بسلام في معظم المناطق بما في ذلك العاصمة على الرغم من تأخر مراكز اقتراع كثيرة في فتح أبوابها.

ومددت لجنة الانتخابات التصويت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث ساعات نظرا لاصطفاف طوابير طويلة أمام مراكز اقتراع كثيرة رغم انتهاء موعد التصويت.

المصدر: "رويترز"