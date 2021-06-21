غانتس: السلطة الفلسطينية هي عنصر اعتدال وما حدث بغزة لن يتكرر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "السلطة الفلسطينية هي عنصر اعتدال وما حدث بغزة لن يتكرر"، مشددا على أنه يجب على "حركة حماس أن تستوعب رسالتنا وتفهم ما جرى".

وفي كلمة له خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "أزرق- أبيض"، أعلن غانتس أن "إسرائيل ستتعاون في قضية إعادة إعمار قطاع غزة"، مشددا على أنه "إذا لم تفهم حماس بعد، فسنحرص على إفهامها. بدون إعادة أبنائنا (الجنود الأسرى) والإستقرار الأمني، لن يتم إعمار غزة اقتصاديا".

وأكد "أننا سنعزز التعاون مع السلطة الفلسطينية المعتدلة والتي تمثل الفلسطينيين في المنطقة وبدعم مهم من المصريين".

من جهة أخرى، أشار إلى أن "لإسرائيل مصلحة طبية وسياسية وأمنية واضحة بأن يتم تطعيم جيراننا الفلسطينيين ضد كورونا ونحن ملتزمون بصحة جيراننا، وأنا متأكد من أنه سيتم إيجاد حل لصالح جميع الأطراف".

المصدر: "صفا" + "قدس نت"