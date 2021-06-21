رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى روسيا

يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، زيارة إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن شنقريحة وبدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا ابتداء من اليوم 21 يونيو الجاري.

وأوضح البيان أن الفريق سيشارك في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها روسيا يومي 23 و24 يونيو بموسكو.

المصدر: الشروق