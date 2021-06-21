لافروف يؤكد إمكانات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كمنصة للحوار وحل المشاكل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تملك إمكانات كبيرة كمنصة للحوار حول المشاكل الأوروبية الأطلسية المشتركة واتخاذ قرارات إيجابية جماعية لحلها.

وأضاف الوزير الروسي، خلال افتتاحه للمحادثات مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد: "نحن نرى ونقدر التزامكم بالسير قدما، من أجل تحقيق مثل هذه النتائج".

وأشار لافروف إلى أن برنامج زيارة هيلغا شميد إلى موسكو، مكثف للغاية ويتضمن إلقاء كلمة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، وكذلك كلمة في اجتماع المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

إقرأ المزيد

وتابع لافروف: "آمل أن نتمكن اليوم، وكذلك في إطار الفعاليات الأخرى التي ستشاركون فيها في روسيا، من تبادل وجهات النظر بالتفصيل حول الوضع في النشاط الجاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية وحقوق الإنسان، وكذلك هناك مجموعة كبيرة منفصلة من النزاعات، التي تشارك المنظمة في تسويتها، وبالذات النزاع الأوكراني الداخلي والنزاع في قره باغ وفي ترانسنيستريا".

من جانبها أعربت شميد عن امتنانها للوزير لافروف، "لمساهمته الشخصية في المنظمة على مر السنين"، وأشارت إلى أنها، بصفتها الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "ملتزمة بالحوار الموثوق به، وكذلك بالتنفيذ الصارم للالتزامات".

المصدر: تاس