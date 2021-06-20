لافروف يلتقي مع الأمينة العامة للأمن والتعاون في أوروبا

قال المكتب الصحفي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن الأمينة العامة للمنظمة هيلغا شميد ستزور موسكو يومي 21 و24 يونيو الجاري.

وذكر المكتب أن شميد، تخطط خلال الزيارة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وشخصيات مسؤولة روسية رفيعة المستوى.

وأضاف المكتب، أنه سيتم خلال هذه اللقاءات بحث ومناقشة، مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية، وكذلك القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار في مجال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأشار المكتب إلى أن شميد، ستخاطب خلال ذلك المجلس الدائم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وستلتقي مع الأمين العام لهذه المنظمة ستانيسلاف زاس.

من جانبه قال مصدر في الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي سيطرح خلال اللقاء مع هيلغا شميد يوم الاثنين، ملاحظاته على تقارير بعثة المراقبة الخاصة بأوكرانيا والتابعة للمنظمة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم خلال اللقاء بين لافروف وشميد يوم الاثنين، "النظر بشكل دقيق ومفصل في أنشطة بعثة المراقبة الخاصة التابعة للمنظمة والعاملة في أوكرانيا، وسيتم التعبير عن تعليقاتنا وملاحظاتنا على تقاريرها".

وشدد المصدر، على أن مراقبي المنظمة لا يبدون أي استعجال في تأكيد البيانات المتعلقة بالإصابات والأضرار التي لحقت بالمنشآت والمواقع المدنية في دونباس. وأكد المصدر، أن هؤلاء المراقبين أخذوا بشكل أقل في الإشارة إلى الجانب الذي يجري منه القصف، على الرغم من وجود فرص لتحديد ذلك".

المصدر: نوفوستي