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مراقبو رابطة الدول المستقلة: الانتخابات في أرمينيا منفتحة وموضوعية

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مراقبو رابطة الدول المستقلة: الانتخابات في أرمينيا منفتحة وموضوعية
Sputnik
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قال إيلهوم نعماتوف رئيس بعثة رابطة الدول المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا، إن عملية التصويت في هذه الانتخابات المبكرة، جرت وفق القانون والتشريعات السارية.

وأضاف نعماتوف: "تمت عمليات التصويت وفقا لمتطلبات قانون الانتخابات المحلي، ولم يسجل المراقبون أي انتهاكات كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائجها".

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وتابع نعماتوف: "توصلت بعثة المراقبة إلى نتيجة، تفيد بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، جرت وفق الدستور وقانون الانتخابات في هذه الدولة، وتمت على أساس التعددية الحزبية، وكانت منفتحة".

المصدر: نوفوستي

 

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