مراقبو رابطة الدول المستقلة: الانتخابات في أرمينيا منفتحة وموضوعية

قال إيلهوم نعماتوف رئيس بعثة رابطة الدول المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا، إن عملية التصويت في هذه الانتخابات المبكرة، جرت وفق القانون والتشريعات السارية.

وأضاف نعماتوف: "تمت عمليات التصويت وفقا لمتطلبات قانون الانتخابات المحلي، ولم يسجل المراقبون أي انتهاكات كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائجها".

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وتابع نعماتوف: "توصلت بعثة المراقبة إلى نتيجة، تفيد بأن الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا، جرت وفق الدستور وقانون الانتخابات في هذه الدولة، وتمت على أساس التعددية الحزبية، وكانت منفتحة".

المصدر: نوفوستي