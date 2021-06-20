حزب باشينيان يتصدر التصويت الإلكتروني في انتخابات أرمينيا

أعلن رئيس لجنة الانتخابات في أرمينيا تيغران موكوتشيان عن تصدر حزب رئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان "العقد المدني" نتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال: "في التصويت الإلكتروني الأخير والذي جرى في 11-13 يونيو، وشارك فيه 500 شخص من أصل 650 مدرجين في القائمة... صوت 163 شخصا لحزب (العقد المدني)، و 135 لكتلة (أرمينيا)".

وجرت عملية الاقتراع الحضوري اليوم الأحد، حيث بلغت نسبة الإقبال حسب البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية 49.4%.

من جهته، أعلن أرتور سركسيان رئيس بلدية سيسيان، أن الشرطة فتشت المقر المركزي لكتلة "أرمينيا" التي يتزعمها الرئيس الأسبق للبلاد روبرت كوتشاريان، وكذلك منازل أعضاء المقر المحلي للكتلة، ولم يحدد سبب عمليات التفتيش.

وشارك في الانتخابات البرلمانية 21 حزبا وأربع كتل هي "أرمينيا" و"لدي شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان"، فيما نسبة دخول الكتل الحزبية البرلمان 7%، والأحزاب 5%.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للتصويت غدا الاثنين، والنهائية بعد أسبوع من يوم التصويت.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "نوفوستي" في أرمينيا، فإن "المتنافسين الرئيسيين هما كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأرمني الأسبق روبرت كوتشاريان، وحزب "العقد المدني" لرئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان.

وأشارت الاستطلاعات إلى أن "الكتلة الانتخابية لرئيس الدولة السابق سيرج سركسيان "لدي شرف"، وحزبي "أرمينيا المزدهرة"، و"أرمينيا المستنيرة"، تتمتع بفرص وفيرة لدخول البرلمان".

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"