إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأرمينية

أغلقت مراكز الاقتراع في أرمينيا أبوابها معلنة انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والبدء بعملية فرز الأصوات.

وأشارت وسائل الإعلام نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نسبة المشاركة بلغت 49.4%، حيث تم إدراج 2.6 مليون شخص في قوائم الناخبين.

تجدر الإشارة إلى عدم وجود حد لنسبة الإقبال على التصويت في أرمينيا، كما تبلغ نسبة ولوج البرلمان 7% للكتل الحزبية، و5% للأحزاب المستقلة.

وشارك 21 حزبا وأربع كتل هي "أرمينيا"، و"لدي شرف"، و"الوطن الحر"، و"كتلة الديمقراطيين شيرينيان باباجانيان" في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية للتصويت يوم الاثنين 21 يونيو، على أن تعلن النتائج النهائية بعد أسبوع من يوم التصويت.

وذكرت إذاعة "سبوتنيك" الروسية أن أنصار باشينيان سيستأنفون قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن التحذير، والمخالفة في "يوم الصمت" الانتخابي.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "نوفوستي" في أرمينيا، فإن "المتنافسين الرئيسيين هما كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأرمني الأسبق روبرت كوتشاريان، وحزب "العقد المدني" لرئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان.

وأشارت الاستطلاعات إلى أن "الكتلة الانتخابية لرئيس الدولة السابق سيرج سركسيان "لدي شرف"، وحزبي "أرمينيا المزدهرة"، و"أرمينيا المستنيرة"، تتمتع بفرص وفيرة لدخول البرلمان".

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"