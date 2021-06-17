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الخارجية الروسية: الوضع في جنوب شرق أوكرانيا يدعو للقلق

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الخارجية الروسية: الوضع في جنوب شرق أوكرانيا يدعو للقلق
AFP DIMITAR DILKOFF
جنوب شرق أوكرانيا - أرشيف
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أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا لا يزال يثير القلق، في ظل تكثيف الجيش الأوكراني أنشطته التخريبية.

وقالت: "لا يزال الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا يدعو للقلق، حيث لا يزال من غير الممكن البدء في التنفيذ الكامل لاتفاقيات تعزيز وقف إطلاق النار الموقعة في 22 يوليو 2020".

وأشارت إلى أن "الأنشطة التخريبية للجيش الأوكراني ازدادت في انتهاك للاتفاق الذي تم التوصل إليه في مجموعة الاتصال في يوليو من العام الماضي حول إجراءات إضافية لتثبيت وقف إطلاق النار".

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقاء القمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، إن "روسيا لديها التزام واحد فقط تجاه أوكرانيا، وهو تسهيل تنفيذ اتفاقيات مينسك".

المصدر: RT

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