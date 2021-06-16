بوتين بعد لقاء بايدن: لا أوهام لدي لكن هناك بارقة أمل ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي بحثناها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ليست لديه أوهام عقب قمته مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

وقال بوتين، خلال أول قمة له مع بايدن منذ توليه منصب الرئيس الأمريكي في يناير 2021، بعد محادثات استمرت بشكل عام نحو 4 ساعات واستضافتها مدينة جنيف السويسرية، إن الطرفين بحثا المواضيع التي تم ذكرها سابقا وهي الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني والنزاعات الإقليمية والعلاقات التجارية والتعاون في منطقة القطب الشمالي (أركتيكا).

بوتين: اتفقنا على إعادة السفيرين وبدء مشاورات بين وزارتي الخارجية حول القضايا العالقة

وأعلن بوتين أنه توصل مع بايدن إلى اتفاق حول إعادة السفيرين الروسي والأمريكي لمكاني عملهما لكن دون تحديد موعد دقيق لذلك.

كما ذكر بوتين أنه اتفق مع بايدن على بدء مشاورات دبلوماسية بين وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية حول كل اتجاهات التعاون، مبينا: "هناك ما يجب التحدث عنه، ثمة تراكمات كثيرة، وبدا لي أن كلا الجانبين، بما في ذلك الأمريكي، مصممان على إيجاد حلول".

وأكد بوتين أن المحادثات تطرقت قليلا إلى قضية أوكرانيا، موضحا: "حسبما فهمت، الرئيس بايدن متفق على أن اتفاقات مينسك تمثل أساسا للتسوية شرق أوكرانيا".

بوتين: اتفقنا على إطلاق مشاورات بين وزارتي الخارجية حول قضية الاستقرار الاستراتيجي

وأشار بوتين إلى أن "روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين"، مردفا: "نحن نفهم هذه المسؤولية".

وشدد في هذا السياق على أن بايدن اتخذ قرارا مسؤولا ومناسبا من حيث التوقيت لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3" لمدة 5 سنوات.

وذكر أن الطرفين اتفقا على بدء مشاورات بعد ذلك حول الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها بقيادة وزارتي الخارجية للبلدين.

بوتين: لم تكن هناك أي عدائية خلال القمة

وحول سير القمة قال بوتين إنه لم ألاحظ "أي عدائية" من قبل أي من الطرفين، وتابع: "لقاؤنا جرى في سياق مبدئي ولدينا مواقف وتقديرات مختلفة تماما حول الكثير من القضايا، لكن كلا الطرفين أبديا رغبة في فهم بعضهما بعضا وإيجاد سبل لتقريب المواقف. الحديث كان بناء بما فيه الكفاية".

بوتين: اتفقنا مع بايدن على بدء مشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية

وأعلن الرئيس الروسي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على بدء مشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.

وأشار بوتين في هذا السياق استنادا إلى مصادر أمريكية إلى أن أغلب الهجمات السيبرانية في العالم تنفذ من داخل الولايات المتحدة، وتأتي بعدها كندا، ومن ثمن أمريكا اللاتينية وبعدها بريطانيا، بينما روسيا ليست في قائمة الدول الأولى من حيث عدد مثل هذه العمليات.

وشدد بوتين على أن الولايات المتحدة لم ترد على أي طلب توضيح وجهته روسيا بشأن الهجمات السيرانية.

بوتين: لدينا التزام واحد حول أوكرانيا وهو الإسهام في تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة

وأكد بوتين أن المحادثات تطرقت قليلا إلى قضية أوكرانيا، موضحا: "حسبما فهمت، الرئيس بايدن متفق على أن اتفاقات مينسك تمثل أساسا للتسوية شرق أوكرانيا".

وأضاف في هذا السياق ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لدينا التزام واحد حول أوكرانيا وهو الإسهام في تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة، وفي حال استعداد الطرف الأوكراني سلك هذا السبيل فإننا سنتجه عبره".

بوتين: روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي بدورها تجري الآن مناورات قرب حدودنا

وحول التحركات الأخيرة لروسيا قرب حدود أوكرانيا، أشار بوتين إلى أن روسيا نفذت كل التدريبات في داخل أراضيها.

وشدد على أن بلاده لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري الآن بدورها مناورات قرب حدود روسيا.

وقال: "لهذا السبب يجب أن تكون مباعث قلق لدى روسيا وليس لدى الولايات المتحدة، لكن هذا يمثل أيضا موضوعا للنقاش وتحديد المواقف".

بوتين: نافالني عرف أنه انتهك القانون وهو أراد أن يتم اعتقاله عند وصوله إلى روسيا

وقال بوتين، ردا على سؤال حول "المعارضة غير النظامية في روسيا" وقضية المعارض المعتقل، أليكسي نافالني، إنه كان علم بأنه انتهك القانون الروسي وأن عليه التسجيل لدى الجهات المعنية كشخص محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، لكنه تجاهل هذا المطلب وغادر روسيا.

وأشار إلى أن نافالني وصل إلى روسيا من ألمانيا، التي سفر إليها لتلقي العلاج، وهو كان على علم بأنه في قوائم المطلوبين، مبينا: "أعتقد أنه أراد أن يكون معتقلا".

بوتين: الولايات المتحدة أعلنت روسيا عدوا لها

وأشار بوتين، استمرارا في تطرقه إلى موضوع "المعارضة غير النظامية"، إلى أن الولايات المتحدة أعلنت روسيا عدوا لها عام 2017 بقرار في هذا الصدد من قبل الكونغرس.

وأردف: "أدرجت في القوانين الأمريكية أحكام تنص على أن الولايات المتحدة يجب عليها دعم قواعد ونظم الإدارة الديمقراطية في بلادنا وتأييد منظمات سياسية. لنطرح سؤالا (منطقيا): إذا كانت روسيا تعتبر عدوا (للولايات المتحدة)، فما هي المنظمات التي ستدعمها الولايات المتحدة في روسيا؟".

وتابع: "أعتقد أن الحديث لا يدور عن المنظمات التي تعزز (مواقع) الاتحاد الروسي، وإنما عن تلك التي تردعه، وهذا هو هدف أعلنته الولايات المتحدة بوضوح".

المصدر: RT