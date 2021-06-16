شركة ألمانية حاول ترامب استمالتها لصنع لقاح كورونا تعلن عن نتائج مخيبة للقاحها

أعلنت شركة "كيورفاك" الألمانية، يوم الأربعاء، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "بدا أنه فعال بنسبة 47 بالمئة" فقط، في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

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وتأتي هذه النتائج المخيبة للآمال بعد تحليل مؤقت لبيانات 134 حالة كوفيد-19 في تجربة شارك فيها حوالي 40 ألف متطوع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفي نوفمبر الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع شركة "كيورفاك" لاقتناء 405 ملايين جرعة من اللقاح، وهي الاتفاقية الرئيسية الوحيدة التي وقعتها الشركة الألمانية.

وانخفض سهم "كيورفاك" بنسبة 48 بالمئة إلى 49 دولارا في تعاملات ما بعد الإغلاق في وول ستريت بعد إصدار البيانات.

وكان موقع "بوليتيكو" أشار في مارس من العام الماضي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرضت "مبالغ كبيرة من المال" للحصول على حق الوصول الحصري إلى لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة "كيورفاك".

وقال تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" أنه "استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بتحويلات مالية عالية أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده".

المصدر: "رويترز" + RT