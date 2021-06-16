 
مباشر

شركة ألمانية حاول ترامب استمالتها لصنع لقاح كورونا تعلن عن نتائج مخيبة للقاحها

أخبار العالم

شركة ألمانية حاول ترامب استمالتها لصنع لقاح كورونا تعلن عن نتائج مخيبة للقاحها
Reuters FW1/Global Pixdesk
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmti

أعلنت شركة "كيورفاك" الألمانية، يوم الأربعاء، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "بدا أنه فعال بنسبة 47 بالمئة" فقط، في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

إقرأ المزيد
ترامب يغري شركة ألمانية للحصول على لقاح كورونا
ترامب يغري شركة ألمانية للحصول على لقاح كورونا

وتأتي هذه النتائج المخيبة للآمال بعد تحليل مؤقت لبيانات 134 حالة كوفيد-19 في تجربة شارك فيها حوالي 40 ألف متطوع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وفي نوفمبر الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع شركة "كيورفاك" لاقتناء 405 ملايين جرعة من اللقاح، وهي الاتفاقية الرئيسية الوحيدة التي وقعتها الشركة الألمانية.

وانخفض سهم "كيورفاك" بنسبة 48 بالمئة إلى 49 دولارا في تعاملات ما بعد الإغلاق في وول ستريت بعد إصدار البيانات.

وكان موقع "بوليتيكو" أشار في مارس من العام الماضي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عرضت "مبالغ كبيرة من المال" للحصول على حق الوصول الحصري إلى لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة "كيورفاك".

وقال تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" أنه "استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بتحويلات مالية عالية أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده".

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا