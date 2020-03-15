ترامب يغري شركة ألمانية للحصول على لقاح كورونا

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا، لإغراء شركة ألمانية تعمل على استنباط لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية اليوم الأحد، أن هناك خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة حول شركة ألمانية في مقاطعة توبينغن جنوبي ألمانيا، يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

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وقال التقرير: "استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بتحويلات مالية عالية أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده".

وأوضحت أن ترامب عرض على الشركة الألمانية مبلغا كبيرا من أجل ضمان عملها حصريا لبلاده، مؤكدة "أن الرئيس الأمريكي يقوم بكل ذلك من أجل الحصول على اللقاح للولايات المتحدة فقط".

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن "الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بأن يتم تطوير لقاحات ومواد فعالة ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وأوروبا".

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تتواصل بشكل مكثف مع شركة "كيور فاك" ومقرها توبينغن، علما أن صحيفة "فيلت أم زونتاغ" قالت في تقريرها إن برلين تحاول إمداد الشركة بالأموال.

وحسب التقرير، فإن الشركة تعمل مع المعهد الألماني الحكومي للقاحات والأدوية البيولوجية الطبية على إنتاج لقاح ضد الفيروس القاتل.

المصدر: صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية + "د ب أ"