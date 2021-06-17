إثيوبيا.. أبي أحمد يتوقع انتخابات سلمية في ختام مهرجاناته الانتخابية

توقع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد "سلمية" الانتخابات المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل، مشددا على ضرورة الوحدة بين الإثيوبيين للمضي قدما.

وفي خطابه الانتخابي الختامي في بلدة جيما الجنوبية، تحدث أحمد بمزيج من لغته الأم "الأفان أورومو" واللغة الأمهرية الوطنية، ليبدد المخاوف الدولية المحيطة بانتخابات الاثنين.

وقال: "عندما يقول العالم بأسره إننا سنتحارب يوم الانتخابات، فإننا بدلا من ذلك سنلقنهم درسا".

وأضاف: "طالما أن الإثيوبيين يقفون معا بروح واحدة وقلب واحد، فلا توجد قوة على الأرض يمكنها إيقافنا".

وتابع "قضيتنا ليست حماية الوحدة الإثيوبية، بل جعل إثيوبيا مصدر قوة للقرن الإفريقي".

المصدر: "أ ف ب"