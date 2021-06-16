إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن "ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني".

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وبعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أشار سيليشي بيكيلي إلى أنه "لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى"، لافتا إلى أن "هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقا لذلك ".

من جهة أخرى، أوضح وزير الري السوداني، ياسر عباس محمد، أن "السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه"، موضحا أن "هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات".

وأضاف: "لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب".

من جانبه، شدد وزير المياه والري في جنوب السودان ، ماناوا بيتر جاتكوث، على أن "الحل الإفريقي للمشكلة الإفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة"، داعيا "السودان ومصر وإثيوبيا إلى حل المشكلة على أساس هذا الإجراء".

وأكد أن "المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، لأنه أهم شيء في الوقت الحالي".

المصدر: "ena"