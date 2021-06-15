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بايدن: رؤيتي لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والناتو تختلف عن رؤية ترامب

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بايدن: رؤيتي لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والناتو تختلف عن رؤية ترامب
Reuters Yves Herman
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأن رؤيته لعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تختلف اختلافا جوهريا عن رؤية سلفه دونالد ترامب.

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وقبيل القمة الأمريكية الأوروبية في بروكسل قال بايدن: "أعتقد أن لدينا إمكانية رائعة للعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع الناتو، وذلك يسرنا جدا. الولايات المتحدة تهتم  اهتماما بالغا بتحسن علاقاتها مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. إن رؤيتي (لهذه الموضوع) تختلف كثيرا عن رؤية سلفي".

وتعد القمة "الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة"، التي تستضيفها العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، أول قمة بين الجانبين يشارك فيها جو بايدن منذ توليه الرئاسة الأمريكية.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت سابقا أن القمة ستركز على موضوع الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

المصدر: "نوفوستي"

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