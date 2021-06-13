بروكسل: القمة الأوروبية الأمريكية ستركز على انتعاش ما بعد كورونا وعدالة توزيع اللقاحات

أعلنت المفوضية الأوروبية أن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستركز على الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات الواقية من الفيروس.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان، اليوم الأحد، أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سوف يستقبلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل يوم الثلاثاء القادم.

وتابع البيان: "ستكون أولويتنا هي إنعاش اقتصاداتنا وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات على المستوى العالمي".

When the transatlantic partnership is strong,

the EU and the US are both stronger 🇺🇸🇪🇺



On Tuesday, President @vonderleyen and @eucopresident Michel will be hosting US @POTUS in Brussels.



Our immediate focus: rebuilding our economies and ensuring fair access to vaccines globally — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 13, 2021

وذكر المكتب أنه "عندما تكون الشراكة الأطلسية قوية، يصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أقوى معا".

المصدر: "تاس"