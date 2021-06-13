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بروكسل: القمة الأوروبية الأمريكية ستركز على انتعاش ما بعد كورونا وعدالة توزيع اللقاحات

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بروكسل: القمة الأوروبية الأمريكية ستركز على انتعاش ما بعد كورونا وعدالة توزيع اللقاحات
Reuters Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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أعلنت المفوضية الأوروبية أن القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستركز على الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات الواقية من الفيروس.

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وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان، اليوم الأحد، أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سوف يستقبلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في بروكسل يوم الثلاثاء القادم.

وتابع البيان: "ستكون أولويتنا هي إنعاش اقتصاداتنا وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات على المستوى العالمي".

وذكر المكتب أنه "عندما تكون الشراكة الأطلسية قوية، يصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أقوى معا".

المصدر: "تاس"

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