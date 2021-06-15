اندلاع حريقين في المجلس الإقليمي الإسرائيلي "شاعر هنيغيف" بغلاف غزة
Reuters AMIR COHEN
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"اندلاع حريقين في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغيف" بغلاف غزة، يشتبه أنهما بفعل بالونات حارقة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت الأربعاء الماضي، إلى اندلاع حريقين في منطقة جبال القدس، لافتة إلى أن أطقم الإطفاء عملت على إخمادهما بمساعدة أربع طائرات.
وقال موقع "والاه" الإسرائيلي إن هناك قلقا كبيرا من انتشار الحرائق إلى مناطق قريبة من المستوطنات.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية