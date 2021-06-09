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اندلاع حريقين في جبال القدس (فيديو)

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اندلاع حريقين في جبال القدس (فيديو)
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حريق في جبال القدس
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، باندلاع حريقين في منطقة جبال القدس، مشيرة إلى أن أطقم الإطفاء تعمل على إخمادهما بمساعدة أربع طائرات.

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وقال موقع "والاه" الإسرائيلي إن هناك قلقا كبيرا من انتشار الحرائق إلى مناطق قريبة من المستوطنات، لافتا إلى أنه حتى الساعة لم تتحقق السيطرة الكاملة على الحريق.

وأشار إلى أنه بسبب خطورة انتشار النيران شرعت قوات الشرطة في إخلاء سكان مستوطنة معاليه هحميشة.

ولفت الموقع إلى توقف حركة القطارات إلى القدس حتى إشعار آخر، كما سيتم إيقاف جميع القطارات في طريقها إلى المنطقة في مطار بن غوريون.

المصدر: والاه 

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