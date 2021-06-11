البنتاغون يخصص لأوكرانيا مساعدات عسكرية بمبلغ 150 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 150 مليون دولار لتعزيز قدراتها الأمنية.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: "تعلن اليوم وزارة الدفاع عن حزمة مساعدات جديدة بمبلغ 150 مليون دولار في إطار مبادرة لمساعدة أوكرانيا لتعزيز قدراتها الأمنية لمساعدة قواتها في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وتحسين التعاون مع الناتو".

وأوضح كيربي أن حزمة المساعدات تشمل رادارين مضادين للمدفعية وطائرات مسيرة وأجهزة اتصال، مبينا أن هذه المعدات ستكمل حزمة المساعدات بمبلغ 125 مليون دولار والتي تم إعلانها في مارس.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة أوكرانيا في تعزيز قدراتها في مجال الأمن بما في ذلك عبر تزويدها بأسلحة فتاكة.

وتعهدت الولايات المتحدة مرارا بدعم "وحدة أراضي أوكرانيا" في ظل خلافاتها مع روسيا بشأن شبه جزيرة القرم، التي عادت للحضن الروسي في مارس 2014، والأزمة في منطقة دونباس.

المصدر: وكالات