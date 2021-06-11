"لوغانسك الشعبية": مقتل 5 من عسكريينا بطلقات في الرأس على يد القوات الأوكرانية

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد عن مقتل 5 من عسكرييها برصاص القوات الحكومية الأوكرانية خلال عملية تخريبية استهدفت نقطة تفتيش للشرطة الشعبية.

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وقالت الشرطة الشعبية للجمهورية الواقعة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، في بيان: "يوم 11 يونيو قتلت مجموعة تخريبية تابعة لمركز العمليات الخاصة زاباد بدم بارد 5 عناصر في قوات الدفاع الشعبي خلال هجوم على نقطة تفتيش للشرطة الشعبية ببلدة غولوبوفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف البيان: "ليس مستبعدا أن الهدف من هذه العملية الاستفزازية يتمثل في التسبب بإطلاق النار كرد جوابي من قبل وحدات الشرطة الشعبية من أجل اتهامها لاحقا بانتهاك اتفاقات مينسك وتكثيف الأعمال القتالية".

وشددت الشرطة الشعبية على أن العسكريين الـ5 تم قتلهم "بطلقات نارية في الرأس باستخدام أسلحة خاصة".

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2014 على خلفية تغيير السلطة في العاصمة كييف نتيجة احتجاجات واسعة شاركت فيها بشكل نشط القوى القومية المدعومة من قبل الغرب.

المصدر: وكالات