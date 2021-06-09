بوتين: نأخذ الحديث عن انضمام أوكرانيا للناتو على محمل الجد.. ونصف سكان أوكرانيا يعارضون ذلك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يعتبر الحديث عن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو "كلاما فارغا"، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن نصف سكان أوكرانيا يعارضون انضمامها لـ"الناتو".

وأشار بوتين في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية ضمن برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، إلى أنه لا يعرف ما الذي اتفقت عليه كييف والغرب بشأن انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"، مؤكدا أن روسيا تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وقال بوتين: "أما ما يخص فكرة انضمام أو خطة انضمام أوكرانيا للناتو، فأنا على علم بها وأرى تعليقات مراقبينا وردود فعل وسائل الإعلام لدينا وسياسيينا. الجميع يضحكون على (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي، ويقولون إن كل ذلك كلام فارغ، ولن يكون هناك أي شيء وإلى آخره، ولكن عندي رأي مختلف".

وأكد أنه لا توجد هناك أي ضمانات لعدم انضمام أوكرانيا للناتو، مشيرا إلى أن اقتراب البنية التحتية للناتو من الحدود الروسية "أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأمن الروس وروسيا".

وأضاف أن الشركاء الغربيين حتى في فترة العلاقات الجيدة مع روسيا لم يهتموا بمصالح موسكو عندما جرى توسيع "الناتو" شرقا.

ولفت إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى "الناتو"، فإن الوقت اللازم لوصول الصواريخ من مناطقها إلى موسكو سيتقلص إلى ما بين 7 و10 دقائق. وتساءل: "هل يعتبر ذلك خطا أحمر بالنسبة لنا؟".

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وأكد أن ما لا يقل عن نصف سكان أوكرانيا يعارضون انضمام البلاد إلى "الناتو"، مضيفا أنهم "أشخاص أذكياء" لا يريدون أن يصبحوا ضحايا للمدافع.

وفي معرض حديثه عن العلاقات بين موسكو وكييف، أعرب الرئيس الروسي عن موقفه السلبي تجاه القانون الأوكراني حول "الشعوب الأصلية" الذي لم يذكر الروس بين تلك الشعوب.

وأوضح أن عدم اعتبار الروس أحد الشعوب الأصلية في أوكرانيا أمر "غير صحيح وسخيف".

وأضاف أن "ذلك يوجه ضربة قوية إلى الشعب الروسي بأسره، ولا يمكننا التغاضي عن ذلك".

وشبه محاولات تصنيف الشعوب بين أصلية وغير أصلية في أوكرانيا بسياسات ألمانيا النازية.

وأشار بوتين إلى أنه قد يفكر في إعداد مقال حول تاريخ الروس في أوكرانيا، على غرار مقاله عن الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT+وكالات